Boechout – Alle hoeken van de wereld komen dit weekend samen in Boechout voor Sfinks Mixed. Aan het podium kan je terecht voor alle soorten wereldmuziek – maar evengoed voor artiesten van eigen bodem – terwijl kleurrijke parades vrolijk het festivalterrein doorkruisen. Tussendoor is het heerlijk snuisteren je over de wereldmarkt, kom je tot rust in de Zen Garden en smul je van lekkernijen uit alle werelddelen. Een babysit regelen is bovendien onnodig, want de kleinsten krijgen in het Kidz Village hun eigen festival vol concerten, workshops, luchtsculpturen en gekke fietsen.

sfinks.be