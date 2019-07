Ontroerend! Voetbalster en kind met één arm geven elkaar een ‘vuistje’

Het is sowieso een vertederend beeld: een kind die zijn of haar sportheld ontmoet. Bij een Amerikaanse peuter, Joseph, gaat dat nog een stapje verder. Zijn ‘vuistje’ met voetbalster Carson Prickett gaat wereldwijd viraal, omdat de twee meer dan alleen maar liefde voor sport gemeen hebben: ze missen beiden ook hun linker onderarm.

Aan The Washington Post vertelt de moeder van Joseph dat het jongetje de hele rit naar huis naar zijn arm heeft gekeken en daarbij een dikke lach op zijn gezicht had, nadat hij Prickett ontmoet had.

Unieke foto







De begroeting die Joseph zo vrolijk maakte gebeurde tijdens een voetbalwedstrijd, waarbij Pickett het jongetje zag zitten en naar hem toe liep. Ze bokste een paar keer met haar arm tegen de zijne, toen Joseph pas door kreeg dat hij hier iemand tegenover hem had staan die hetzelfde had als hij. Blij gaf hij uiteindelijk een boks terug. De moeder van Joseph kon het moment op de gevoelige plaat vastleggen.

“In dit soort situaties probeer ik eigenlijk altijd in het moment te zijn”, vertelt zijn moeder aan de krant over de foto. “Maar toen realiseerde ik mij dat dit echt heel aandoenlijk was was. Terug in de auto was Joseph dus duidelijk heel blij, omdat hij wist dat hij een vriend had.”

Finding Nemo

Zijn moeder vertelt verder dat Joseph vroeger soms in de war raakte als kinderen zijn arm grepen. “Zijn oudere zus lege hem uit dat Joseph een ‘lucky fin’ heeft, net als Nemo in Finding Nemo.” Nu blijkt dat Joseph zichzelf voorstelt als Joe Joe en daarna zijn arm wijst en grapt dat hij zijn missende lichaamsdeel heeft afgebeten. Zijn ouders hebben geen idee waar hij de grap vandaan heeft, maar zijn heel blij dat hij de baas is geworden over zijn eigen unieke kenmerk.

Na afloop van de wedstrijd bleef Pickett nog een half uur met Joseph spelen, terwijl zijn ouders praatten met de ouders van Pickett en spraken over de opvoeding van een kind met één hand. Zijn ouders benadrukken dat het heel goed is wat Pickett heeft gedaan. “Het geeft maar aan dat hij misschien wel uniek is, maar trots moet zijn op wie hij is.”