De Tunesische president Beji Caid Essebsi is vanmorgen in een militair hospitaal in de hoofdstad Tunis overleden, zo heeft het presidentschap bekendgemaakt. De 92-jarige president was woensdagavond in het hospitaal opgenomen, voor de tweede keer in ongeveer een maand. Essebsi was sinds eind 2014 aan de macht, maar verscheen weinig in het openbaar. Hij ondertekende een besluit dat de procedures opstart voor de parlements- en presidentsverkiezingen die later dit jaar gepland zijn.

bron: Belga