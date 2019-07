Ryan Lochte keert komende week terug in competitie na schorsing van 14 maanden

Zesvoudig olympisch zwemkampioen Ryan Lochte maakt volgende week zijn rentree bij de nationale kampioenschappen in het Amerikaanse Palo Alto (Californië). Hij zat een schorsing van veertien maanden uit wegens het gebruiken van een onrechtmatig infuus.

Lochte staat ingeschreven voor zes onderdelen bij de kampioenschappen die van 31 juli tot en met 4 augustus duren. De 34-jarige Amerikaan begint met de 100 meter vrije slag.

De zwemmer, die eerder was geschorst na wangedrag tijdens de Spelen van Rio 2016, had al laten weten dat de schorsing hem er niet van zou weerhouden zijn comeback te maken en dat hij zou vechten voor zijn plek in de olympische zwemploeg voor Tokio 2020. “Een regel is een regel en ik accepteer dat het als een overtreding wordt gezien”, zei Lochte. “Ik heb echter geen verboden middel gebruikt.”

bron: Belga