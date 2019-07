Ook warmterecord in Parijs, discussie over nieuw record in Nederland

Ook in Frankrijk en Nederland zijn hitterecords gesneuveld. In Frankrijk is het record voor de hoofdstad Parijs gebroken. In Nederland werd dan weer een absoluut warmterecord opgetekend, maar daar worden voorlopig nog vraagtekens bij geplaatst. De Nederlandse weerdienst KNMI vindt namelijk dat de temperatuur in Deelen “ongeloofwaardig snel” steeg. In het weerstation van Deelen, in de Nederlandse provincie Gelderland, werd donderdag rond 14 uur een temperatuur van 41,7 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur die ooit bij onze noorderburen geregistreerd werd. Het oude Nederlandse record was nog maar één dag oud: in Eindhoven was het woensdag 39,3 graden.

Toch blijft het afwachten of het nieuwe record in de geschiedenisboeken zal belanden. Want het KNMI heeft twijfels bij het records en voert nog een nader onderzoek. “Het steeg ongeloofwaardig snel. We willen weten of het station naar behoren functioneert”, zegt een woordvoerder van het Nederlandse weerinstituut.







In Frankrijk is er wel al sprake van een officieel warmterecord voor Parijs. Donderdag om 13.36 uur was het kwik in het meetstation van Montsouris in Parijs gestegen naar 40,6 graden. Zes minuten later werd zelfs de kaap van de 41 graden gerond. Het vorige warmterecord voor Parijs dateerde van 28 juli 1947: 40,4 graden.

Mogelijk zal de temperatuur in Parijs in de loop van de namiddag nog verder oplopen. Météo-France verwacht dat het donderdag nog 42 graden kan worden.

Bron: Belga