Europa League – Gheorghe Hagi gelooft nog in kwalificatie: “Ik hoop op een wonder”

Viitorul-coach Gheorghe Hagi gelooft na de 6-3 nederlaag tegen AA Gent toch nog in de kwalificatie voor de derde voorronde van de Europa League. “Maar er zal een wonder voor nodig zijn”, beseft de ‘Maradona van de Karpaten’. “We hebben niet goed gespeeld, defensief was het zelfs heel slecht. Maar bij hen was het verdedigend ook niet goed en daardoor is er toch nog hoop voor de terugmatch. We zullen drie of vier keer moeten scoren, maar in voetbal is alles mogelijk. We zullen zien wat er in Constanta gebeurt.”

“Sowieso zullen we thuis anders en beter moeten spelen. Offensief heb ik wel een paar aardige dingen gezien. We kunnen voetballen, maar hebben als ploeg te veel fouten gemaakt.”

“Ik denk niet dat mijn spelers verrast waren door de snelle start van Gent. Dat zou alleszins niet mogen. Een match duurt 90 minuten. Het maakt niet uit in welke minuut een doelpunt valt. Dat we enkele sterkhouders zagen vertrekken (onder meer zijn zoon Ianis naar Racing Genk), mag evenmin een excuus zijn. We zijn nu eenmaal een club die jonge talenten opleid. Dan moet je die laten doorgroeien ook.”

“Laten we positief blijven. Ik onhou dat we met drie doelpunten naar huis gaan. In voetbal duurt alles maar één dag. Morgen is een nieuwe dag en werken we verder en voor volgende week hopen we op een wonder.”

bron: Belga