Europa League – AA Gent maatje te groot voor Viitorul

AA Gent heeft donderdag in zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Europa League een 6-3 zege geboekt tegen het Roemeense Viitorul Constanta. Bij de rust was het 5-1. “We spelen altijd om te winnen”, maakte Viitorul-coach Gheorghe Hagi zich woensdag sterk. “Maar dat lukt niet altijd”, gaf de Roemeense voetballegende ook ruiterlijk toe. Zijn collega Jess Thorup vond het dan weer belangrijk om de nul te houden en ook dat lukte helemaal niet.

Al na vier minuten was het team van Hagi op achtervolgen aangewezen. Nana Asare profiteerde van onoplettendheid in de Roemeense defensie om er op assist van kapitein Vadis Odjidja 1-0 van te maken. Tien minuten later verdubbelde Brecht Dejaegere de voorsprong op een voorzet van Roman Yaremchuk.

AA Gent nam dan wat gas terug en liet Viitorul even in de partij komen. De Roemenen werden voor hun aanvalsdrang beloond In de 21e minuut. Sebastian Mladen knalde de aansluitingstreffer mooi de winkelhaak in. Na een drinkpauze en de bijbehorende richtlijnen van coach Thorup nam Gent opnieuw het voortouw. Yuya Kubo, vorig seizoen aan Nürnberg uitgeleend, vierde zijn wederoptreden met brio. De Japanner probeerde het in de 35e minuut van erg ver en zag zijn poging via de paal in doel verdwijnen. Twee minuten voor rust nam Yaremchuk vanop de penaltystip de 4-1 voor zijn rekening, in blessuretijd maakte Kubo met zijn tweede van de avond het verdict bij de rust nog wat zwaarder voor de manschappen van Hagi.

Na de pauze gingen de Gentse Feesten gewoon door. Op aangeven van Jonathan David maakte Yaremchuk er 6-1 van. Daarop volgde toch een kleine kater. Twee keer kon kapitein Bogdan Tiru verdedigende flaters afstraffen (56e en 61e). Bijna werd het ook nog 6-4. Doelman Thomas Kaminski redde de Gentse meubelen. Gent nam dan toch weer controle over de wedstrijd, maar de doelpuntenkermis in de Ghelamco Arena was wel afgelopen. Gent kreeg nog één reuzekans op de 7-3, kapitein Vadis Odjida liet ze liggen.

Drie jaar geleden stonden Gent en Viitorul al tegenover elkaar in de derde voorronde van de Europa League. Gent won zijn thuiswedstrijd toen met 5-0. In Roemenië werd het 0-0.

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag gespeeld. De winnaar van het duel neemt het om een plaats in de groepsfase op tegen het Cypriotische AEK Larnaca of het Bulgaarse Levski Sofia. AEK won de heenwedstrijd met 3-0.

bron: Belga