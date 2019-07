Anderson Esiti verlaat AA Gent en gaat bij de Griekse kampioen PAOK Saloniki aan de slag. Dat laten de Buffalo’s weten. Esiti maakte in 2016 de overstap van het Portugese Estoril naar Gent. Voordien was de middenvelder bij Leixões, ook in Portugal, aan de slag. De 25-jarige Nigeriaan speelde in de afgelopen drie seizoenen 95 matchen voor de Gentenaars.

“De club wenst Anderson te bedanken voor zijn inzet en mentaliteit de voorbije seizoenen”, schrijft Gent op zijn site.







bron: Belga