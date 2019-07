De Australische vrouwen hebben vandaag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju in een wereldrecord het goud veroverd op de 4×200 meter vrije slag. Ariarne Titmus, Madison Wilson, Brianna Throssell en Emma McKeon zetten 7:41.50 op de tabellen. Zo doen ze beter dan het Chinese viertal, dat in 2009 in Rome naar 7:42.08 zwom. De Verenigde Staten, die met 7:41.87 ook de tijd van China klopten, moesten genoegen nemen met het zilver. Brons ging naar Canada (7:44.35).

bron:Â Belga