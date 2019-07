Kwik haalt voor tweede dag op rij recordhoogtes

Donderdag 25 juli 2019 staat vanaf nu officieel te boek als de warmste dag ooit in België sinds het begin van de waarnemingen. In Ukkel, het nationaal referentiepunt, werd een maximumtemperatuur gemeten van 39,7 graden Celsius. In het West-Vlaamse Beitem piekte het kwik tot 40,7 graden, een nieuw nationaal record. Ook vandaag blijft het warme weer hier en elders in Europa aanhouden.

Net geen 40 graden, 39,7, is nu de hoogste temperatuur ooit gemeten in Ukkel sinds 1833. En nadat woensdag al een temperatuur van 40,2 graden Celsius in de Luikse deelgemeente Angleur werd gemeten, deed de zon daar gisteren nog een schepje bovenop. Het werd 40,7 graden Celsius in het West-Vlaamse Beitem.







De hitte zorgde op verschillende plaatsen voor problemen op het spoornet. Tussen Brussel en Mechelen stond een Thalys-trein geblokkeerd en tussen Kortrijk en Oudenaarde stonden twee NMBS-treinen vast.

Vooruitblik

Ook vandaag wordt het uitzonderlijk warm in de meeste delen van ons land, mogelijk met lokale warmteonweders. We krijgen maxima van 24 graden aan zee, rond 35 of 36 graden in het centrum en 39 graden in de Kempen. Komende nacht blijft de kans op onweersbuien bestaan, met minima die in de meeste regio’s onder 20 graden liggen. Morgen wordt het onstabiel met regelmatig regen of buien, soms met onweer. De neerslaghoeveelheden vertonen wellicht grote regionale verschillen. Lokaal kunnen de onweersbuien intens worden met veel neerslag en eventueel hagel. Het is minder warm met maxima van 21 graden aan zee tot 26 of 27 graden in de Kempen. Zondag krijgen we perioden met regen of buien, soms met onweer. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Animal Rights

De verschroeiende hitte zorgde voor een incident bij een varkenstransport in Zele. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights filmde woensdagnamiddag vrachtwagens die bij slachthuis Porc Meat werden gelost. Enkele varkens overleden tijdens het transport en werden volgens de organisatie onder het losplatform gegooid. Animal Rights wil dat de regering actie onderneemt om dierentransporten op zomerse dagen te verbieden. De Federatie van het Belgische Vlees (Febev) is ook vragende partij voor een oplossing: ze wil dat dierentransporten ‘s nachts mogen gebeuren, zodat de dieren vervoerd kunnen worden bij zachtere temperaturen.

Ook buurlanden puffen

In de buurlanden werden eveneens verschillende weerrecords verbroken. In Gilze-Rijen werd een temperatuur van 40,4 graden bereikt. In Frankrijk werd in het meetstation van Montsouris in Parijs de kaap van de 41 graden gerond. Ook Duitsland kreeg zijn deel. In Lingen, in de noordwestelijke deelstaat Nedersaksen, werd een temperatuur van 41,5 graden opgetekend.