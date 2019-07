Pakistaanse inlichtingendiensten hielpen CIA bin Laden te vinden

De Pakistaanse inlichtingendiensten hebben hun Amerikaanse collega’s bij de CIA op de juiste piste gebracht om Osama bin Laden, leider van terreurnetwerk Al-Qaeda, te vinden en te doden. Dat zei de Pakistaanse premier Imran Khan op de zender Fox News, tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. “Het is ISI (het voornaamste Pakistaanse spionageagentschap, nvdr.) dat de informatie heeft geleverd die toeliet Osama bin Laden te lokaliseren”, aldus de Pakistaanse premier. “Het is ISI dat de aanvankelijke locatie leverde dankzij telefoniegegevens.”

Tot op heden weerlegde Pakistan steeds ook maar de minste informatie over bin Laden te hebben geleverd. Die werd jarenlang opgejaagd. Amerikaanse special forces schoten hem uiteindelijk dood op 2 mei 2011, in een woning in de garnizoenstad Abbottabad.







De Pakistaanse generaal op rust Asad Durrani, baas van de ISI tussen 1990 en 1992, suggereerde in een publicatie in 2018 dat Pakistan waarschijnlijk aan Washington had gemeld waar de leider van het terreurnetwerk zich schuilhield. Tegelijkertijd deed Islamabad alsof de neus bloedde, want samenwerken met de Verenigde Staten voor een persoon die door een groot deel van Pakistan als een “held” werd beschouwd, “zou de regering in verlegenheid hebben kunnen brengen”, aldus Durrani.

De Pakistaanse premier is op bezoek in Washington. Zondag ontmoette hij de Amerikaanse president Donald Trump, om de banden tussen beide landen te proberen aanhalen.

