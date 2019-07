Matteo Trentin wint solo in Gap

Matteo Trentin heeft vandaag de zeventiende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. In de overgangsetappe over tweehonderd kilometer van de Pont du Gard naar Gap kwam de Italiaan van Mitchelton-Scott solo over de finish, met iets meer dan een halve minuut voorsprong op de Deen Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick-Step). Greg Van Avermaet (CCC) werd derde, Dylan Teuns (Bahrain-Merida) vijfde. Voor Mitchelton-Scott is het de vierde zege in deze Tour, na twee ritzeges voor Yates en één voor Impey. Daarmee staan ze op gelijke hoogte met het Nederlandse Jumbo-Visma.

Thomas De Gendt zorgde van bij de start voor een ontsnapping waarbij uiteindelijk een groep van 33 renners gevormd werd, onder wie zes Belgen: Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Greg Van Avermaet (CCC), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Thomas De Gendt, Jens Keukeleire (Lotto Soudal) en Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert). Nog voor de slotklim van derde categorie plaatste Trentin zijn beslissende demarrage, waarop de rest van de vluchters moest passen.







Morgen trekt het peloton voor het eerst deze Tour de Alpen in, met een rit over 208 kilometer tussen Embrun en Valloire. Ook vrijdag en zaterdag vormen de Alpen het strijdtoneel met als inzet de Tourwinst. De slotetappe wordt zondag in Parijs gereden.

bron: Belga