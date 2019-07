Johnson nieuwe Britse premier – Boris Johnson omringt zich met eurosceptici om brexit tot goed einde te brengen

De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft een groot deel van de zwaargewichten uit de ploeg van Theresa May aan de kant gezet om zich te omringen met eurosceptici, met de belofte op 31 oktober uit de Europese Unie te stappen, met of zonder akkoord. Zijn eerste benoemingen bevestigen ook dat hij vrouwen en vooraanstaanden uit etnische minderheden wil steunen. Voormalig bankier Sajid Javid, zoon van Pakistaanse immigranten, werd tot minister van Financiën benoemd, een strategische post in de context van de brexit, vooral bij een exit uit de EU zonder akkoord die sterke economische turbulentie zou kunnen veroorzaken. Hij was tot dusver minister van Binnenlandse Zaken, een portefeuille die door Priti Patel (47) overgenomen wordt, wier ouders van Indiase afkomst zijn en die een fervente voorstander van de brexit is.

Boris Johnson koos een andere overtuigde euroscepticus, Dominic Raab (45), om de leiding te nemen over de Britse diplomatie, een cruciale post midden in de oliecrisis met Iran. Raab had vorig jaar uit de regering van Theresa May ontslag genomen uit protest tegen haar brexit-strategie, die hij te verzoenend met de Europese Unie vond. Hij vervangt Jeremy Hunt, de rivaal van Boris Johnson voor de opvolging van Theresa May.

Steve Barclay blijft als minister belast met de brexit en wordt de gesprekspartner van de onderhandelingsploegen van de EU.

Bron: Belga