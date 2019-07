“Geen indiens of maars, brexit komt er op 31 oktober”

De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft zijn kiezers beloofd dat er “geen indiens of maars” aan te pas zullen komen bij het plan om Groot-Brittanniië uit de Europese Unie te halen tegen 31 oktober, met of zonder een deal met de EU. “En we gaan voor een nieuwe deal, een betere deal… gebaseerd op vrije handel”, zei Johhson aan de pers voor Downing Street, kort nadat hij bij de queen was gepasseerd om van haar de officiële vraag te krijgen om een nieuwe regering te vormen. “Ik ben ervan overtuigd dat we een deal kunnen sluiten (over de brexit)”, zei Johnson. Hij zei dat Groot-Brittannië er zich ook op moet voorbereiden dat Brussel misschien niet meer zal willen onderhandelen. Dat zou dan neerkomen op een brexit zonder een overeenkomst.

Bron: Belga