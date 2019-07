Acteur Rutger Hauer overleden : reacties Monique van de Ven en Paul Verhoeven

Monique van de Ven “kan niet bevatten” dat Rutger Hauer is overleden, zo zegt de 66-jarige actrice in een reactie op het overlijden. Het tweetal speelde in 1973 samen in “Turks Fruit”, nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. De verfilming van het boek van Jan Wolkers werd onder meer genomineerd voor een Oscar. “Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven”, aldus Van de Ven. “Na het grote succes van Turks Fruit zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef.”

De actrice heeft altijd “zijn liefde voor zijn vrouw Ineke, zijn compassie voor mensen, zijn nieuwsgierigheid en zijn levensdrift bewonderd. Die mooie, sterke man is nu weg. Ik ben er kapot van en ik zal hem vreselijk missen.”







Paul Verhoeven is met Rutger Hauer zijn “alter ego verloren”, zegt de 81-jarige regisseur in een reactie op het overlijden van de acteur, met wie hij vijf keer samenwerkte. Zij maakten samen onder meer iconische producties als “Floris”, “Turks Fruit” en “Soldaat van Oranje”.

“Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is”, aldus een aangeslagen Verhoeven. “Rutger was voor mij wat Marcello Mastroianni voor Fellini was, een alter ego. Ik herinner mij alleen maar mooie dingen, ook al waren er echt weleens spanningen. Maar dat hoort erbij. Bij elke film dacht ik: welke rol kan Rutger dit keer spelen? ”

Bron: Belga