“Shredder-affaire” dreigt Oostenrijkse ex-kanselier Kurz in het nauw te drijven

De gewezen Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) dreigt twee maanden voor de verkiezingen in de problemen te raken, nu een zaak over de vernietiging van informatie van zijn kanselarij verder uitdijt. Een medewerker van Kurz zou vijf harde schijven laten vernietigen hebben, zo schrijven Oostenrijkse media, die de zaak hebben omgedoopt tot de “shredder-affaire”. Zondag was bekend geraakt dat het Oostenrijkse gerecht een onderzoek had opgestart naar een medewerker van de conservatieve ex-kanselier Sebastian Kurz. Hij werd verdacht van het vernietigen van informatie op een harde schijf van de kanselarij. Dat gebeurde op 23 mei, enkele dagen na het losbarsten van Ibizagate, de affaire die tot het ontslag van de regering-Kurz heeft geleid.

Maar het Oostenrijkse magazine Falter komt met nieuwe informatie naar buiten die erop wijst dat de zaak mogelijk uitgebreider is dan tot nu toe werd gedacht. Zo blijkt het om vijf harde schijven te gaan, in plaats van één. De medewerker heeft de schijven in mei onder een valse naam naar de gespecialiseerde firma Reisswolf gebracht voor vernietiging. Bovendien blijkt de betrokken medewerker niet zomaar om het even wie te zijn: het zou gaan om de verantwoordelijke voor de socialemediakanalen van Kurz.







Het blad Falter heeft op zijn website ook een video gepubliceerd, met onder meer beelden van de bewakingscamera van de firma Reisswolf. De erg zenuwachtige medewerker van de ex-kanselier is daarin te zien. De directeur van Reiswolff zegt in de video dat de man gevraagd had om de schijven tot drie maal toe door de shredder te halen, wat hoogst ongebruikelijk is. Omdat de man de rekening van 76,45 euro niet betaalde en niet bereikt kon worden op de valse contactgegevens die hij had opgegeven, was de firma naar het gerecht gestapt.

Het is niet duidelijk welke gegevens er stonden op de vernietigde schijven. Een verband met Ibizagate wordt niet uitgesloten.

ÖVP-kringen hadden eerder in een reactie al laten weten dat het vernietigen van persoonlijke gegevens en niet-officiële documenten niet abnormaal is bij een regeringswissel. Er worden “wegens lopende onderzoeken geen verdere verklaringen” afgelegd.

bron: Belga