Rode Kruis-Vlaanderen opent noodopvangcentrum voor 500 bewoners in Leopoldsburg

Rode Kruis-Vlaanderen opent in het najaar een noodopvangcentrum voor asielzoekers in Leopoldsburg. De organisatie maakt hiervoor opnieuw gebruik van Kwartier Moorslede dat in 2015 ook al als opvangcentrum dienst deed. De opening komt er op vraag van de federale overheid. Het centrum moet een antwoord geven op het tekort aan opvangplaatsen. Het centrum zal plaats bieden aan 500 bewoners. Ongeveer 60 medewerkers – waarvoor momenteel vacatures opgesteld worden – zullen het project in goede banen leiden. Momenteel start de organisatie met de voorbereidingen om het centrum operationeel te krijgen tegen het najaar.

“De centrale diensten komen in het hoofdgebouw en op het plein komen woonunits en een eettent”, meldt de gemeente Leopoldsburg in een persmededeling. “Het centrum zou minimaal 12 en maximaal 18 maanden open blijven. De opbouwwerken zullen op heel korte termijn starten, aangezien de eerste bewoners in de tweede helft van september verwacht worden. Dat geeft de onderwijsinstellingen nog wel de mogelijkheid om zich terdege voor te bereiden op extra leerlingen en om OKAN-klassen en cursussen Nederlands in te richten voor de nieuwkomers. Er zullen in het centrum zowel gezinnen – met en zonder kinderen – als alleenstaanden verblijven van diverse nationaliteiten. Het gaat over een ‘open opvangcentrum’. Dit betekent dat bewoners er overdag – gecontroleerd – in en uit kunnen lopen. ’s Nachts is het centrum gesloten.”







“Net zoals vorige keer zal er alles aan gedaan worden om de overlast voor de omwonenden en voor de inwoners van Leopoldsburg in het algemeen tot een minimum te beperken”, vervolgt de gemeente in de persmededeling. “Aangezien het centrum helemaal dezelfde vorm zal krijgen als in 2015, zal er deze keer geen infoavond plaatsvinden. Het gemeentebestuur heeft wel aan het Rode Kruis gevraagd om een opendeur met rondleidingen te organiseren, zodat iedereen de kans krijgt om de werking van het centrum te zien.”

