Treinbegeleiders gaan zaterdag staken: veel hinder verwacht op het spoor

Door een aangekondigde staking van de onafhankelijke spoorbond OVS bij de treinbegeleiders dreigt het treinverkeer op zaterdag 27 juli de hele dag ernstig verstoord te zijn. Dat meldt NMBS en het nieuws wordt ook bevestigd door de spoorbond, na een overleg tussen de vakbond en de directie

Wegens het aanhoudende personeelstekort staken de treinbegeleiders aankomende zaterdag. “Onze eis is simpel: 15% gegarandeerd verlof krijgen. We hopen nog op een reactie van HR Rail en NMBS tegen zaterdag”, aldus OVS-woordvoerder Pascal Dumont. “Onze verloven moeten worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Ze worden te vaak geweigerd of op het laatste moment geannuleerd. De dialoog was constructief, maar onze eisen werden niet gerespecteerd.”

Op volle toeren draaien







“NMBS erkent dat de zomerperiode niet evident is voor haar medewerkers”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “In tegenstelling tot heel wat andere bedrijven blijft NMBS de hele zomer lang op volle toeren draaien. Er mogen dan wel minder pendelaars zijn en dus ook minder piekuurtreinen, heel wat reizigers rekenen op de trein om naar de kust, een festival of een andere toeristische trekpleister te reizen. Daarvoor wordt het treinaanbod naar deze bestemmingen versterkt.”

Vacatures

“Voor onze treinbegeleiders is het daarom niet altijd even makkelijk om tijdens de zomervakantie verlof op te nemen”, gaat Temmerman verder. De woordvoerder benadrukt dat er dit jaar nog 300 treinbegeleiders zullen bijkomen. “De helft van hen is reeds aan boord en de komende maanden zullen ook de andere vacatures worden ingevuld.”

Alternatieve dienstregeling

Ondanks de beloftes van de NMBS blijft de vakbond OSV haar stakingsaanzegging handhaven. De voorstellen van de directie zijn onvoldoende, zegt Dumont. Ze werden aan de vakbondsafgevaardigden voorgelegd, die ze heeft afgewezen. Indien er geen reactie meer komt van NMBS en HR Rail zullen de treinbegeleiders van zaterdag 03.00 uur tot zondag 03.00 uur het werk neerleggen. “De NMBS betreurt ten zeerste deze blokkering van de dialoog en roept de treinbegeleiders op om deze zaterdag toch hun stakingsintenties in te trekken”, aldus nog Temmerman.

De alternatieve dienstregeling voor zaterdag wordt vrijdagochtend 26 juli gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van NMBS. Treinreizigers wordt aangeraden om hun reis zorgvuldig te plannen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de online routeplanner van NMBS, waarop de alternatieve treindienst zal te zien zijn.