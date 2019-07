Shawn Mendes krijgt inspiratie voor tatoeage van fan

Shawn Mendes heeft een tattoo van een vlinder op zijn bovenarm laten zetten. Hij kreeg het idee voor de tatoeage van een fan, die het ontwerp op zijn arm photoshopte en het resultaat postte.

De zanger kreeg die foto vorige week onder ogen en antwoordde: “Dit is geweldig, kun je me de tekening dm’en?”. De fan verwees hem door naar de Chileense tattoo-artiest achter het ontwerp. Blijkbaar wist Shawn de tekening te bemachtigen, want nu plaatste hij een video vanuit een tattooshop in Texas, waar hij het plaatje op zijn linkerbovenarm liet vereeuwigen.

De tattoo-artiest postte later op de dag een foto van het resultaat. De vrouwelijke fan ging uit het dak bij het zien van het resultaat: “Hij heeft ‘m op precies dezelfde plek gezet, ik heb even een momentje nodig”, twitterde ze.