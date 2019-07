Verenigd Koninkrijk wil door Europa geleide maritieme beschermingsmissie in Perzische Golf

Het Verenigd Koninkrijk wil een door Europa geleide maritieme beschermingsmissie op poten zetten om vrachtschepen op een veilige manier door de straat van Hormoez te laten varen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zondag gezegd, nadat zaterdag in de Perzische Golf een Britse olietanker werd onderschept door Iran. “Omdat de vrijheid van navigatie in het belang is van alle staten, gaan we kijken hoe we een door Europa geleide maritieme beschermingsmissie kunnen opzetten om de veilige doorgang van bemanningsleden en cargo in deze belangrijke regio te verzekeren”, aldus Hunt. Hij voegde eraan toe dat het VK de afgelopen twee dagen “constructieve” gesprekken heeft gevoerd met een aantal landen. De missie zou complementair zijn aan de gelijkaardige inspanningen die de Verenigde Staten al voeren, klinkt het.

"Ze gaat geen deel uitmaken van het beleid van de VS om een maximale hoeveelheid druk te zetten op Iran, aangezien we geëngageerd blijven om de nucleaire deal met Iran te behouden", aldus de minister. Het departement van Mobiliteit heeft het veiligheidsniveau voor schepen onder de Britse vlag in de straat van Hormoez ondertussen tot niveau 3 opgetrokken en raadt aan om de regio voorlopig te vermijden.







De relaties tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk zijn gespannen nadat de Iraanse olietanker Grace 1 eerder deze maand aan de ketting werd gelegd in Gibraltar. Groot-Brittannië beschuldigde Iran er later van een Brits schip in de Golf te hebben aangevallen.

Bron: Belga