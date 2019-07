Robert Wangermée, gewezen gedelegeerd bestuurder van de RTBF, is overleden. Dat heeft de Franstalige publieke omroep maandagavond bekendgemaakt. Wangermée werd 98 jaar. Robert Wangermée begon in 1946 te werken bij het NIR, de voorloper van de RTBF. Van 1960 tot eind 1984 was hij topman van de openbare omroep. Nadien was hij nog voorzitter van de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), de Franstalige tegenhanger van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

bron: Belga