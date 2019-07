Wetenschappelijk bewezen: kopzorgen kan je “wegaaien”

Wie een hond en/of kat thuis heeft rondlopen wist het misschien al langer, maar het aaien van je favoriete viervoeter heeft ook op het baasje een rustgevend effect. Dat konden onderzoekers van de Washington State University nu ook wetenschappelijk staven.

“Een aaisessie van slechts tien minuten kan al een impact hebben”, aldus Patricia Pendry, professor aan het departement Menselijke Ontwikkeling van de Washington State University. De bevindingen van de studie werden gepubliceerd in het sociaal-wetenschappelijke tijdschrift AERA Open. Het onderzoek werd geïnspireerd door het ‘Pet the Stress Away’-programma in Amerikaanse campussen, waarbij studenten tijd kunnen doorbrengen met katten en honden om even tot rust te komen.







Voor de studie deelden de vorsers 249 studenten onder in vier groepen. Elke groep moest op een andere manier interageren met de katten en honden. De eerste groep moest met de katten en honden spelen, terwijl de tweede groep moest toekijken. De derde groep bekeek foto’s van de betrokken dieren en een laatste groep kreeg de dieren pas na tien minuten wachten in een prikkelloze omgeving te zien.

Primeur

Voor en na interactie met de dieren werden bij alle proefpersonen speekselmonsters afgenomen. De groep die direct contact had met de dieren bleek een aanzienlijk lagere concentratie van het stresshormoon cortisol in het speeksel te hebben dan de andere testgroepen.

Volgens de universiteit is deze studie een primeur: voor de eerste keer werd de stressvermindering middels een testcase in een natuurlijke omgeving aangetoond, voorheen was zoiets enkel in een kunstmatige laboratoriumsetting bewezen.

Om het onderzoek nog uit te breiden gaan Pendry en haar team zich nu toespitsen op een stresspreventieprogramma dat werkt met assistentiedieren. Doel is om op termijn oplossingen te kunnen aanbieden aan langdurige stresslijders.