Verjaardagsfeestje in stijl: ook dit was Tomorrowland

Tomorrowland vierde afgelopen weekend haar vijftienjarig bestaan. Hoog tijd dus voor mij om als onervaren leek eens kennis te maken met de ‘madness’. Een verslag ter ere van mijn eerste maagdelijke stapjes in de magische wereld van het grootste dancefestival ter wereld.

Het dance-evenement in Boom staat vooral bekend om haar boenkeboenke-muziek en als plek waar de drank en drugs hoogtij vieren. Dit jaar experimenteerde TML zelf meer dan ooit door verschillende buitenbeentjes op het programma te zetten. En als je jarig bent, mag het al eens iets meer zijn.

Lederhosen en polonaises







Mijn eerste halte op Tomorrowland was geheel onverwacht de Moose Bar, een plek met een zeer hoog après-skigehalte. Op het moment dat de hut afgesloten werd – wegens te veel geïnteresseerden – kon ik nog nét binnenglippen voor het ambiance-concert van het weekend: De Romeo’s. Gunther Levi, Chris Van Tongelen en Davy Gillis zagen het helemaal zitten in hun lederhosen en maakten er vanaf de eerste seconde meteen een broeierig feestje van. Het bier vloeide rijkelijk, er werd vals meegebruld en de polonaises zwierden alle kanten uit. Als mensen dan ook nog eens op de tafels gaan dansen, weet je dat het helemaal goed zit.

Trippen doorheen de ruimte

Na de nodige acclimatisatie was ik klaar om de madness helemaal te omarmen met Eric Prydz in de Freedom Stage. Tomorrowland is in zijn geheel een visueel spektakel en dat had deze Zweed zeer goed in zijn oren geknoopt. Speciaal voor het grootste dancefestival ter wereld had hij een technologisch hoogstandje meegebracht. De dj liet even op zich wachten, wat resulteerde in boegeroep, maar kan je het de man kwalijk nemen? Prydz zorgde afgelopen vrijdag met zijn ‘Holosphere’ namelijk voor een wereldpremière. Tussen de tientallen smartphoneschermpjes door zag ik hoe hij vanuit een gigantische lichtgevende bol aan zijn knopjes draaide en een spervuur aan 3D-hologrammen op een uitzinning publiek afvuurde. Het leek wel alsof we allemaal samen een trip maakten doorheen de kosmos. Een absolute aanrader voor wie komend weekend volledig uit zijn dak wil gaan.

Selfies

Ook Paris Hilton beleefde zondag haar Tomorrowlanddebuut. De hotel-erfgename weet als geen ander hoe ze in de schijnwerpers moet staan en dat was op het Lotus-podium niet anders. Vanaf het moment dat de Amerikaanse het podium betrad, lag de wei aan haar voeten. Ze wist het publiek niet alleen te entertainen met haar verschijning, ze kon vriend en vijand ook overtuigen met een knaller van een set, ondanks haar dwangmatige drang om selfies te nemen en te playbacken. Een ‘Kat Kerkhofje’ heeft ze ons alleszins niet gelapt.

Het feestweekend werd afgesloten met een grote verjaardagsviering op de mainstage. Uit haar hoed toverde de organisatie opnieuw oudgedienden Dimitri Vegas & Like Mike en Steve Aoki, wat resulteerde in een klassiek slotspektakel voor mijn ietwat atypische passage op de ‘Efteling voor elektroliefhebbers’.

Silke Vandenbroeck