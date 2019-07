Met deze tips heb je een goedkope vakantie

Geen geld om deze zomervakantie een tripje te maken? Je bent niet de enige. De grootste reden om niet op vakantie te gaan zijn vaak de kosten. Maar als je het slim aanpakt hoeft een vakantie niet altijd heel veel geld te kosten. Wij zetten enkele tips op een rijtje.

Macedonië

Wil je echt een goedkope vliegvakantie scoren? Dan is Macedonië de beste optie. Hier kan je namelijk tot 50 procent besparen op je reis, blijkt uit onderzoek van Vakantiediscounter. De levenskosten liggen aanzienlijk lager dan in West-Europa. Het verrassende vakantieland ligt in het Zuidoosten van Europa en heeft een rijke historie, ongerepte natuur, goed eten en lekkere wijnen. Hoewel het land geen stranden heeft, zijn er tientallen meren die een bezoek waard zijn, zoals het meer van Ohrid en meer Prespa. Ook het nationale park Mavrovo is een aanrader.

Waddeneilanden, Nederland







Zee, eindeloze wolkenluchten, zeehonden, rust en geen zin om ver te reizen? Kies dan eens voor een vakantie op Texel, Vlieland of Terschelling. Het leven op de eilanden is niet per se heel goedkoop, maar het scheelt je een duur vliegtuigticket. De natuurgebieden op Texel en Schiermonnikoog hebben inmiddels de status van een Nationaal Park. Daarnaast hebben de eilanden te gekke, internationale festivals zoals Oerol op Terschelling en Into the Great Wide Open op Vlieland. Wist je trouwens dat De Waddeneilanden door de Amerikaanse krant The New York Times op plaats dertig zijn gezet op de lijst van ’52 plaatsen om naartoe te gaan in 2019’? Wil je het goedkoop houden? Ga dan lekker kamperen en doe zelf boodschappen, dat scheelt enorm.

Lissabon, Portugal

Als je goed zoekt kun je voor minder dan 80 euro al een retourtje boeken naar Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Lissabon heeft het allemaal: hippe conceptstores, rooftopbars op bijzondere plekken en talloze restaurantjes waar je lekker en heel betaalbaar kunt eten. Voor 1 euro scoor je al een kopje koffie en ook uit eten gaan hoeft niet duur te zijn. Aanrader is de Time Out market, waar je voor een paar euro de lekkerste gerechtjes scoort. Lissabon heeft een groot aanbod budgethotels en betaalbare Airbnb’s.

Fietsvakantie in België

Je hoeft het niet altijd ver te zoeken. Ben je sportief en hou je van avontuur? Kies dan eens voor een fietsvakantie in eigen land. Bezoek de Ardennen, Antwerpen of de kust. Met een fietsvakantie bespaar je sowieso op reiskosten. De prijs voor een accommodatie kun je zo duur maken als je zelf wilt. Slaap op een camping, in een hostel, Airbnb of kies voor couchsurfing en slaap op de zetel van een Waal.