BIZAR. Man ontdekt dat hij afschrikfoto is op sigarettenpak

Een Albanees kwam voor een onprettige verrassing te staan toen zijn zoon thuis kwam met een pakje sigaretten. Daarop stond een afschrikfoto waar hij zelf op was afgebeeld. De man had daar nochtans geen toestemming voor gegeven.

De afbeeldingen zijn van de anonieme man zijn geamputeerde been. Die verschenen op pakjes sigaretten als de welbekende afschrikfoto’s om mensen te waarschuwen voor de gevolgen van roken. Naar eigen zeggen heeft de Albanees – woonachtig in het Franse Metz – hier geen toestemming voor gegeven.







De man stelt bovendien dat hij zijn been helemaal niet moest laten amputeren vanwege het roken. De amputatie is een gevolg van aanslag in Albanië, zo beweert hij zelf tegenover de BBC.

Prothese

De man kwam erachter dat hij op de pakjes stond afgebeeld, nadat zijn zoon sigaretten kocht in Luxemburg. De foto zou genomen zijn om te onderzoeken of hij in aanmerkingen kwam voor een prothese. “Ongelooflijk dat iemand zichzelf op een pakje sigaretten terugvindt zonder toestemming te hebben gegeven”, stelt zijn advocaat.

De Europese Commissie is binnen de Europese Unie verantwoordelijk voor de verspreiding van pakjes met dergelijke foto’s. De advocaat heeft dan ook daar aangeklopt. Ook gaan ze onderzoeken waarom het ziekenhuis de foto’s heeft vrijgegeven.