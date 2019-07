Nationale feestdag – Niagara watervallen kleuren Belgisch

De Niagara watervallen hebben voor het eerst de kleuren zwart-geel-rood aangenomen en dat ter ere van de Belgische feestdag. Dat meldt de Belgische ambassade in Canada. “Deze iconische watervallen, die in de zeventiende eeuw bekend werden bij het Europese publiek door de tekeningen en reisverslagen van de Belgische missionaris en ontdekkingsreiziger priester Louis Hennepin, kregen opnieuw even een Belgisch tintje”, laat de Belgische ambassade in Canada zondag weten.

“De verlichting van de Niagara Falls in de Belgische driekleur zet niet alleen onze nationale feestdag op 21 juli in de schijnwerpers, maar ook de tachtigste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Canada”, verduidelijkt Johan Verkammen, ambassadeur van België in Canada. “Het geeft extra luister aan de hechte vriendschap tussen onze twee landen die zoveel gemeenschappelijke waarden delen.”

bron: Belga