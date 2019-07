EK atletiek voor junioren – Thomas Carmoy: “Deze overwinning geeft veel voldoening”

De 19-jarige Thomas Carmoy pakte goud in het hoogspringen op het EK voor junioren in het Zweedse Boras. De atleet van CRAC werd vooraf gezien als de grote favoriet, maar wist de “druk van zich af te zetten” om de gouden sprong over de 2m22 te kunnen maken. “Het geeft een grote voldoening, ik ben er in geslaagd om de stress van de kwalificaties van me af te zetten. Ik heb me geamuseerd tijdens het toernooi”, vertelde Carmoy, die op het WK U20 in Tampere nog 8e werd, aan atni.be. “Na mijn problemen aan de hamstrings, is het geweldig om dit te doen. Ik was inderdaad de favoriet. Er rustte extra druk op mij, maar dat moet je aanvaarden. De sfeer was een beetje gespannen en er was wat regen gevallen op de piste, maar ik voelde me een stuk meer ontspannen dan in in de kwalificaties.”

Op hetzelfde moment was ook Elien Vekemans (DCLA) heel tevreden met haar podiumplaats (3e) na de kaap van de 4m16 te ronden in het polsstokspringen. “Ik wist dat de kans bestond, maar het was lang geen zekerheid. Ik was als zesde geplaatst en er waren twee races tijdens de competitie en veel atleten, wat er voor zorgde dat er niet constant gesprongen werd. Het was niet evident en je weet natuurlijk nooit. Het was vooral belangrijk om rustig te blijven.”

bron: Belga