Belgen in het buitenland – Eden Hazard debuteert bij Real met 3-1 nederlaag tegen Bayern München

Eden Hazard heeft zaterdag in het Amerikaanse Houston (Texas) zijn debuut gemaakt voor Real Madrid, dat in het kader van de International Champions Cup met 3-1 verloor van Bayern München. Hazard, die afgelopen zomer de overstap van Chelsea naar de Koninklijke maakte voor ruim 100 miljoen euro, kreeg een plek in de basisploeg en stond net als Thibaut Courtois één helft op het veld. Hazard had het nummer 50 op zijn shirt, maar dat is niet zijn officiële rugnummer voor komend seizoen. In de 39e minuut kreeg de Rode Duivel een kans om te scoren, maar hij besloot op Manuel Neuer.

Corentin Tolisso (15.), Robert Lewandowski (67.) en Serge Gnabry (69.) bezorgden de Rekordmeister een comfortabele 3-0 voorsprong in het NRG Stadium, dat met 60.413 toeschouwers gevuld was. Rodrygo lukte in de 81e minuut de eerredder met een vrije trap, nadat hij even voordien doelman Sven Ulreich, de vervanger van Neuer, tot een ingreep had gedwongen die resulteerde in een rode kaart.

Dinsdag neemt Real het in Landover (Maryland) op tegen Arsenal.

bron: Belga