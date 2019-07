ATP Bastad – Sander Gille en Joran Vliegen dolgelukkig met eindzege in Bastad

Sander Gille en Joran Vliegen wonnen zondag in het Zweedse Bastad hun eerste ATP-toernooi in het dubbelspel door de Argentijnen Federico Delbonis en Horacio Zeballos met 6-7 (5/7), 7-5, en 10/5 te kloppen. De twee Belgen konden hun vreugde niet verbergen na de overwinning. “Ik ben enorm blij”, verklaarde Gille op de site van de ATP. “Dit hadden we niet verwacht op het begin van de week. We hebben nog niet zoveel ATP-toernooien gespeeld. We voelden ons vanaf het begin goed, we zijn wedstrijden beginnen winnen en nu pakken we hier ook de eindzege. Het is echt een ongelooflijk gevoel, ik ben echt enorm gelukkig.”

“We spelen al lange tijd samen”, voegde Vliegen er aan toe. “We hebben Futures, Challengers en soms ATP-toernooien samen gespeeld. Ik heb er echt geen woorden voor. we gaan wat tijd nodig hebben om dit te laten inzinken.”

De 28-jarige Gille en de 26-jarige Vliegen speelden de eerste ATP-finale uit hun carrière. Het duo won samen wel al dertien Challengertitels, waarvan een dit jaar in Bratislava. Begin deze maand bereikten ze op Wimbledon de tweede ronde.

Met deze titel, zal Vliegen de top 50 induiken in het dubbelspel. Hij staat momenteel 58e op de ATP-ranking. Gille volgt hem op plaats 76.

Het succes op het toernooi levert hen ook 29.650 euro op.

