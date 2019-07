Ongetrouwd samenwonen en kinderen? Dat vinden we steeds vaker dik oké

We hebben het er steeds minder moeilijk mee dat tradities gebroken worden en het huwelijk bijgevolg minder centraal staat in het leven. Heb je kinderen en woon je ongehuwd samen? Geen probleem, daar wordt tegenwoordig niet meer scheef naar gekeken.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek. Het bureau keek naar de opvattingen over samenwonen, trouwen en scheiden van 3.339 Nederlanders ouder dan achttien jaar.

Echtscheidingen







De onderzoekers constateerden dat het aantal stellen dat ongehuwd samenwoont steeds groter wordt. Bovendien ziet een meerderheid van de bevraagde personen dit als een goede zaak. Al is er nog steeds 15% dat liever wel wil dat stellen trouwen en dat ze dat moeten doen voordat ze aan kinderen beginnen.

Over de toename van het aantal echtscheidingen (76%) zijn de participanten minder enthousiast, net als over de toename van kinderen die een deel van hun jeugd in een eenoudergezin doorbrengen. Vooral mensen die religieus door het leven gaan, zijn hierover negatief. Het huwelijk speelt dan ook een belangrijke rol in het leven van gelovigen.