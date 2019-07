Bewezen: Menstruatiecups zijn beter voor je gezondheid én je portemonnee

Een keer per maand moeten veel vrouwen beroep doen op tampons of maandverband. Tegenwoordig kan je ook gebruik maken van een herbruikbare menstruatiecup, al gaat nog niet iedereen meteen overstag voor het bekertje. Onderzoek heeft nu aangetoond dat menstruatiecups minstens zo betrouwbaar zijn als tampons of maandverband. De cup is qua waterdichtheid net zo goed of zelfs beter.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. 3.319 vrouwen verspreid over de hele wereld deden eraan mee.

Duurzamer







Wat doet een menstruatiecup nu eigenlijk? Het vangt het menstruatiebloed op in plaats van het te absorberen. Volgens de onderzoeker is de cup op lange termijn ook veel duurzamer. Gebruikte tampons en maandverbanden kan je logischerwijze niet opnieuw gebruiken en kunnen niet gerecycleerd worden. Iedere vrouw gooit in haar leven gemiddeld zo’n 10.000 tampons of maandverbanden weg, een menstruatiecup kan je daarentegen ongeveer een jaar gebruiken.

Goedkoper

Dat is ook goed nieuws voor je portemonnee. Een herbruikbare cup zal je naar schatting maar 7% kosten van het totaalbedrag dat je kwijt bent aan tampons. Het onderzoek wijst ook uit dat complicaties bij het gebruik van de cup zeldzaam zijn.

Vrij onbekend

De menstruatiecup is ondanks zijn voordelen nog vrij onbekend. Amper 11 tot 33% van de vrouwen in hoge inkomenslanden waren op de hoogte over het bestaan van de menstruatiecup. Tijd dus voor een revolutie!