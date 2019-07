Nationale feestdag – Vorstenpaar woont Preludium-concert bij, samen met prinses Astrid en prins Lorenz

In de Henry Le Boeufzaal van het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel hebben koning Filip, koningin Mathilde, prinses Astrid en prins Lorenz zaterdagavond het traditionele concert Preludium tot de Nationale Feestdag bijgewoond. Dit klassieke muziekconcert wordt georganiseerd door de internationale Koningin Elisabethwedstrijd, samen met het Nationaal Orkest van België en Bozar. Dit jaar vertolkte pianist Henry Kramer het Concerto voor piano en orkest n. 4 in G op. 58 van Ludwig Van Beethoven. Kramer, die in 2011 afstudeerde aan de prestigieuze Juilliard School in New York, won in 2016 de Tweede Prijs op de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano, en is tevens laureaat van diverse andere internationale wedstrijden. Henry Kramer is Steinway Artist en doceert sinds 2018 aan de Schwob School of Music, die afhangt van de Columbus State University.

Het vierde pianoconcert werd door Beethoven zelf gespeeld tijdens de première bij een privaat concert in maart 1807 ten paleize van Beethovens broodheer, prins Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz. De openbare première vond echter pas plaats op 22 december 1808 in Wenen in het Theater an der Wien, waarin Beethoven wederom zelf soleerde. Een recensie in de Allgemeine Musikalische Zeitung van mei 1809 meldt dat dit concert “het meest bewonderenswaardige, eigenaardige artistieke en complexe concert is dat Beethoven ooit vervaardigde”. Het stuk raakte echter na de première in de vergetelheid tot het in 1836 herontdekt werd door Felix Mendelssohn.

Het Nationaal Orkest van België, onder leiding van dirigent Hugh Wolff, bracht ook de ouverture van Beethovens treurspel Egmont op. 84 en de Dances of Gálanta, van de Hongaarse componist Zoltán Kodály.

