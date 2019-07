De Lijn schaft 200.000 ritten af

Vorig jaar heeft De Lijn 200.015 ritten afgeschaft. Dat is de helft meer dan in 2017, blijkt uit cijfers die de Vlaamse vervoermaatschappij vrijgaf en waarover De Tijd zaterdag bericht. Zo’n 127.000 afgeschafte ritten, bijna twee derde van het totaal, zijn het gevolg van regelmatige stakingen bij De Lijn. Maar steeds vaker is het gebrek aan chauffeurs de oorzaak van een geschrapte rit. Vorig jaar werden bijna 40.000 ritten om die reden afgeschaft. Dat is een verdubbeling tegenover 2017.

Vooral in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, samen goed voor ruim de helft van de niet-gereden ritten, is het chauffeurstekort acuut.

De Lijn benadrukt dat het maar om een fractie gaat van de bijna 11 miljoen ritten die de bussen en trams vorig jaar door Vlaanderen maakten. “98,8 procent van de ritten werd wel degelijk uitgevoerd zoals gepland”, zegt woordvoerster Sonja Loos. “Alleen als het echt niet anders kan, wordt een rit geschrapt.”

bron:Â Belga