Britse en Iraanse buitenlandminister houden telefonisch overleg

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt en zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif hebben zaterdag telefonisch overleg gepleegd nu Iran vrijdag een Britse olietanker onderschept heeft in de straat van Hormoez. Hunt beklemtoonde de Britse ontgoocheling, terwijl Zarif wees op de wettelijke grond van de Iraanse acties. Hunt zei na afloop via Twitter dat hij tijdens het gesprek zijn “diepe ontgoocheling” heeft uitgedrukt. Iran “zei dat het de situatie wilde de-escaleren, maar deed het tegenovergestelde”. “De Britse scheepvaart moet en zal beschermd worden.”

Het Iraanse staatspersbureau Irna gooide het over een andere boeg. Sarif had het over juridische stappen tegen de inbeslaggenomen olietanker ‘Stena Impero’. “Het tegenhouden van de Britse tanker volgde op maritieme inbreuken en gebeurde op verzoek van de lokale havenautoriteiten”, luidde de boodschap. Het tegenhouden was legitiem en er moet nu een gerechtelijk onderzoek volgen, aldus Teheran. Sarif zei, nog steeds volgens Irna, ook dat het voorval niet tot mag leiden tot spanningen tussen beide landen of een escalatie van de crisis in de Perzische golf.

de 23 bemanningsleden van de Stena Impero zijn in goede gezondheid, liet de CEO van de Zweedse rederij Stena Bulk ook zaterdag weten aan een Zweeds televisiestation. CEO Erik Hannel ontkende dat het schip de Iraanse wateren was binnengedrongen en zei dat het schip in internationale wateren gebleven was. Volgens de Britse zender Sky liep het schip echter in Omaanse wateren tegen de lamp, waarbij de zender minister van Defensie Peggy Mordaunt citeerde.

De Europese Unie riep Iran inmiddels op om het schip en de bemanning onmiddellijk vrij te geven.

De relaties tussen Iran en Groot-Brittannië zijn gespannen nadat de Iraanse olietanker Grace 1 eerder deze maand aan de ketting werd gelegd in Gibraltar. Groot-Brittannië beschuldigde Iran er later van een Brits schip in de golf te hebben aangevallen. Het incident met de Stena Impero volgde enkele uren nadat de hoogste rechtbank van het Britse gebied besliste om de ‘Grace 1’ langer aan de ketting te houden. Ook de onder Liberiaanse vlag varende tanker “Mesdar” van het Britse bedrijf Norbulk Shipping werd richting Iran afgeleid. Maar dat schip werd intussen weer vrijgegeven.

In Londen komt de Britse nationale veiligheidsraad (Cobra) zaterdagnamiddag voor de tweede keer bijeen.

bron: Belga