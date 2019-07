VS verwijten Iran “escalerend geweld” tegen Groot-Brittannië

Na de inbeslagname van een Brits schip hebben de Verenigde Staten Iran een escalerend gedrag tegenover Groot-Brittannië verweten. “Dit is de tweede keer in iets meer dan een week dat het Verenigde Koninkrijk het doelwit van escalerend geweld is door het Iraanse bewind”, zei Garrett Marquis, een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van de VS. “De VS zullen met hun bondgenoten en partners blijven samenwerken om onze veiligheid en belangen te verdedigen tegen het kwaadaardige gedrag van Iran”, voegde de woordvoerder eraan toe.

De Iraanse Revolutionaire Garde had eerder verklaard dat ze in de Straat van Hormuz een olietanker had tegengehouden die onder Britse vlag voer. De tanker had de internationale voorschriften niet nageleefd, luidde het op de internetsite van de Revolutionaire Garde.

Het tankschip, de Stena Impero, is van de Zweedse firma Stena Bulk. Het bedrijf bevestigde het incident.

bron: Belga