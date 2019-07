Weekend kondigt zich aan als groot 21 juli-feest

Dit jaar zijn de festiviteiten van 21 juli ook de gelegenheid om de 75ste verjaardag van de Bevrijding te vieren. Het programma gaat morgen al van start met het Bal National, vanaf 19u30 op het Vossenplein. Op de affiche staan onder meer een medley van de grootste hits van Les Snuls door DJ Saucisse, Lange Jojo en Crazy Sir-G.







Op zondag vind je een heleboel stands in het Warandepark, de Hofbergstraat, de Regentschapsstraat, op het Koningsplein, de Zavel en het Poelaertplein. Ook Defensie organiseert tal van animaties op verschillende locaties en in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op de Zavel kan je gaan kijken naar demonstraties van hondengeleiders en jonge brandweerlui. Gezinnen kunnen proberen te ontsnappen uit een escape room of deelnemen aan het sportparcours van de brandweer. Op het Poelaertplein slaat de politie haar tenten op en het Rode Kruis, de FOD Financiën of Net Brussel vind je in de Regentschapsstraat. Het grote mossel-frietdiner vindt naar goede gewoonte plaats op het Vossenplein van 16u tot 22u. Inclusief accordeons, fanfare en majorettes!

Militair defilé vanaf 16u

Veel toeristische trekpleisters in Brussel zijn tijdens de festiviteiten open voor het publiek, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, het Justitiepaleis, het Rekenhof, de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ook musea en gebedshuizen openen hun deuren.

Het militaire defilé begint om 16u in de Koningsstraat en op het Paleizenplein. Voorafgaand schouwt de koning zijn troepen in de Wetstraat. Na het Koninklijke Escorte te paard begint om 16u20 het luchtdefilé met 27 vliegtuigen en helikopters boven Brussel. Voor het eerst sinds ze 40 jaar geleden in dienst werden genomen, mogen de F-16’s de nationale kleuren «trekken» bij de opening van het defilé. Daarna volgen de grondtroepen, met detachementen van de Koninklijke Militaire School en de Koninklijke School voor Onderofficieren, en de gemotoriseerde troepen. Het einde van de militaire parade om 16u30 is meteen het startschot van die van de civiele bescherming. Het einde is voorzien om 17u10.

Ook de Commissie is van de partij

Voor het 15de jaar op rij zal er een Europese stand ‘BEL-Europa’ aanwezig zijn op de nationale feestdag. Deze stand, georganiseerd door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, het Bureau van het Europees Parlement in België en zijn bezoekersdiensten, en de Kanselarij van de Eerste Minister, laat je op een leuke manier kennismaken met Europa in België. Afspraak op het Koningsplein van 10u tot 19u. In deze tent kan je België ontdekken via een interactieve virtuele animatie, deelnemen aan de Grote interactieve quiz over het Europees Parlement (met verschillende prijzen) of meespelen met een groot ganzenbord in de kleuren van Europa. Er zijn ook gratis brochures en kaarten van Europa beschikbaar.

De feestdag eindigt om 23u met het vuurwerk, dat wordt afgeschoten vanuit de tuinen van het Paleis der Academiën. Je kan het spektakel volgen op het Paleizenplein, dat enkel toegankelijk is via het Koningsplein en de Koningsstraat. Tot slot raadt Brussel Mobiliteit bezoekers aan om komend weekend met de trein of de metro naar de hoofdstad te komen, want heel wat straten en pleinen worden afgesloten.