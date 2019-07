BIZAR. 1,7 miljoen Facebookers op ‘aanwezig’ voor Area 51-bestorming: “Grapje is wat uit de hand gelopen”

De rage van de ludieke Facebook-evenementen heeft in deze komkommertijden een glorieuze comeback gemaakt, dankzij Matty Roberts uit Californië. De man lanceerde een Facebook-evenement dat oproept om de (niet zo) geheime Amerikaanse legerbasis Area 51 te bestormen. 1,7 miljoen mensen hebben zich intussen aangemeld voor het event – and counting; het Amerikaanse leger zag zich zelfs genoodzaakt om een waarschuwing uit te sturen aan waaghalzen die de grap te letterlijk nemen. En Roberts zelf? Die vindt dat zijn mopje intussen “enge” proporties heeft aangenomen.

Enige tijd geleden werd Facebook overspoeld door plezanterieën à la ‘Afkoeling zoeken in koelcel Colruyt’, ‘Fotoshoot met je linkshandige vingerplant’ of ‘het Belgisch kampioenschap rijstsmijten’. Herinner u het viraal gegane evenement ‘Ontspannen wandelen met alpaca’s’, waar uw grappigste vrienden u ongetwijfeld voor uitgenodigd hebben.

'Storm Kleine Brogel'







Net toen we dachten dat de Facebookrage van de “fopevenementen” een stille dood gestorven was, blies Matty Roberts het willens nillens nieuw leven in. In navolging van zijn virale evenement ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’ schoten allerlei satirische events weer als paddenstoelen uit de grond, ook bij ons. Zo staan er 1200 mensen op aanwezig voor het event ‘Storm Kleine Brogel. They can’t stop us all’ en een kleine 600 mensen willen de Koninklijke Belgische Voetbalbond bestormen op 26 juli, op zoek naar de waarheid achter het Propere Handen-dossier.

Roberts schreef als motivering voor zijn evenement dat de bestormers eindelijk met eigen ogen zouden aanschouwen of er aliens schuilgaan in Area 51 – zoals in complotmiddens al decennialang wordt beweerd. De Amerikaan zag hoe zijn grapje zich als een lopend vuurtje over het internet verspreidde en “enge proporties” aannam. Techmiljardair Elon Musk pookte de hype op door een meme over het event te tweeten.

♥️👽 SpaceX has Area 59 👽♥️ pic.twitter.com/h4YUL1Xx51 — Elon Musk (@elonmusk) 17 juillet 2019

Leger ongerust

Het duurde niet lang of allerlei Amerikaanse media pikten het evenement op. Het sneeuwbaleffect maakte van de mop een ware internetsensatie, in die mate dat het Amerikaanse leger via The Washington Post zelfs een waarschuwing de wereld instuurde: “Area 51 is een open trainingscentrum voor de Amerikaanse luchtmacht, en we willen iedereen ontmoedigen om in de zone te komen waar we gewapende Amerikaanse troepen trainen.” Volgens Time Magazine is Roberts nu “bang van de FBI”. “Het grapje is wat uit de hand gelopen”, verklaarde hij met een geweldig understatement.

Allerlei bedrijven springen op de kar om munt te slaan uit de internetsensatie, zo ook biermerk Budweiser. Het bedrijf tweette een (fictief) etiket van een ‘Area 51 Special Edition Bud Light’ en belooft dat het gerstenat ook effectief op de markt komt bij 51.000 retweets. Daarnaast krijgt elke alien die erin slaagt om te ontsnappen uit Area 51 een Bud Light cadeau, tweette het bedrijf nog.