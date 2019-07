VIDEO. Acht muzikale odes aan België

Al is ons landje maar klein, toch zijn artiesten over de hele wereld gecharmeerd door de Belgen. Zo gecharmeerd dat ze er zelfs een lied aan wijden. Deze acht songs bezingen de schoonheid van België, het ruige Brussel, de sympathieke burgers en de rock-‘n-roll aanpak van onze politie.

Janne Vandevelde

1. Le Plat Pays/Mijn Vlakke Land – Jacques Brel







Onze nationale trots Jacques Brel was niet altijd even gelukkig in België, maar toen hij aan de Franse Côte d’Azur woonde, bezong hij (uit heimwee?) het platte West-Vlaanderen. Niet Brussel, de stad waar hij opgroeide, maar de streek waar zijn familie vandaan kwam. Later bracht Brel ook een Nederlandse versie uit: ‘Mijn Vlakke Land’.

2. Brussels By Night – Raymond van het Groenewoud

De Vlaamse zanger Raymond van het Groenewoud is in de ban van het Brusselse nachtleven. Zijn lied staat in schril contrast met het platteland in de klassieker van Jacques Brel. Onze hoofdstad wordt voorgesteld als een plek waar je ’s nachts liever niet ronddwaalt, al voelt van het Groenewoud zich er wel thuis…:

“In de straat van Bojeme

Neemt een dame je mee

Er wordt soms geschoten

De wet zwijgt gedwee”

Later maakt regisseur Marc Didden een film over het lied. ‘Brussels by night’ wordt de soundtrack en de titel van de film.

3. Just like Belgium – Elton John

Zelfs Elton John belandde al op de grond van een Brusselse bar, of daar zingt hij toch over in ‘Just like Belgium’. De Britse zanger heeft het over een onbezonnen bezoek aan onze hoofdstad.

4. België – Het Goede Doel

De Nederlandse heren van Het Goede Doel willen weg uit hun thuisland. Ze reizen de wereld af, maar Duitsland is te streng, Schotland te nat en China te druk. Uiteindelijk lijkt België hen de beste optie, “want dat taaltje is zo zacht”. We zullen het maar als een compliment zien.

5. Françoiz Breut – BXL Bleuette

Ook onze zuiderburen weten Brussel wel te smaken. Françoiz Breut is de artiestennaam van Françoise Breut, een Franse illustratrice en popzangeres. Ze brengt haar eigen melancholische interpretatie van de stad van Manneken Pis.

6. Bedlam In Belgium – AC/DC

In 1977 trad de Australische hardrockband AC/DC op in Kontich en dat zullen ze niet snel vergeten. Hoewel de bandleden het een en het ander gewoon zijn, werden ze in Dancing Thierbrau wel erg hardhandig aangepakt. Het concert was gepland tot 23 uur. Als AC/DC daarna vrolijk doorgaat, komt de politie met getrokken wapens het podium op. Gitarist Angus Young krijgt klappen en het publiek wordt wild. Die legendarische avond heeft in elk geval een goede song opgeleverd.

7. Leve België – Clouseau

De broers Clouseau waagden zich in 2011 met ‘Leve België’ aan een politiek getinte song. Koen en Kris Wauters pleiten voor de eenheid van België en zingen in het Nederlands en het Frans: “On est tous les mêmes want we zijn allemaal Belgen. Oui, je vous aime, ons geheim zijn Vlamingen en Walen in hetzelfde land.”

‘Leve België’ schoot bij de toenmalige Vlaamse viceminister-president Geert Bourgeois in het verkeerde keelgat: “Clouseau houdt een pleidooi voor slecht bestuur. België werkt niet meer”, aldus Bourgeois.

8. Potverdekke! (It’s great to be a Belgian) – Mister John

Waarschijnlijk heb je nog nooit van Mister John gehoord, want de Britse-Belgische zanger is een echte eendagsvlieg. Zijn ode aan België werd wel een hit. Hij zingt over de Belgische frieten, Duvel en Kuifje en kiest zelfs een typisch Brussels scheldwoord als titel.