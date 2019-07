Deze ‘GoT’-actrice diende zelf haar nominatie in voor een Emmy Award

Deze week raakte bekend dat de hitserie ‘Game of Thrones’ genomineerd is voor maar liefst 32 Emmy Award-nominaties. Maar zonder actrice Gwendoline Christie zou dat er eentje minder geweest zijn. Volgens Entertainment Weekly diende Christie zichzelf in om kans te maken op een nominatie. En daar slaagde ze wonderwel in.

Gwendoline Christie vertolkte de rol van de geliefde Brienne of Tarth, maar werd over het hoofd gezien door HBO toen de zender het merendeel van de hoofdrolspelers indiende voor de Emmy-nominaties. Daarop besloot Christie om haar eigen naam in te dienen voor de nominatie voor ‘Outstanding Supporting Actress in a Drama Series’.







Blijkbaar was Christie niet de enige die vond dat ze de nominatie verdiende, want uiteindelijk werd de actrice ook genomineerd. In dezelfde categorie werden ook drie andere ‘GoT’-actrices genomineerd: Lena Headey, Sophie Turner en Maisie Williams.

Carice van Houten

Ook Alfie Allen en Carice van Houten vinden dat ze recht hebben op een Emmy-beeldje en registreerden ook hun eigen naam voor een nominatie. Zij werden uiteindelijk respectievelijk genomineerd in de categorieën ‘Outstanding Supporting Actor in a Drama Series’ en ‘Outstanding Guest Actress in a Drama Series’.