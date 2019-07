VN-gezant veroordeelt oproep Hamas-leider om Joden te doden

De VN-gezant voor het Midden-Oosten heeft vandaag de oproep van een Hamas-leider aan Palestijnen overal ter wereld om Joden te doden, veroordeeld. Fathi Hammad, een lid van het politiek bureau van Hamas, deed de uitspraak vrijdag bij de protesten in het kader van de Mars van de Terugkeer aan de grens tussen Gaza en Israël. Hij zei dat je overal Joden had in de wereld, en dat elke Jood op de aardbol aangevallen moest worden door ze af te slachten of uit te moorden. “Een mes kost vijf sjekels, dat is hoeveel een Joodse nek waard is”, klonk het. Ook vertelde hij de demonstranten dat er nieuwe fabrieken in Gaza zijn geopend om bommengordels te maken, en dat elke demonstrant één kon nemen en de grens met Israël kon oversteken om Joden te vermoorden.

In een tweet reageerde VN-gezant Nickolay Mladenov erg geschokt op de uitspraken. “Een gevaarlijke, weerzinwekkende en opruiende verklaring! Ze moet in duidelijke bewoordingen door IEDEREEN veroordeeld worden. Met zulke retoriek kan er niet laks omgesprongen worden. Nooit!”, klonk het.







Hamas-leider Ahmed Yousef liet Hammad in een brief weten dat zijn woordkeuze niet door de beugel kan. “Ik begrijp je woede om de misdaden van de Israëlische bezetting, maar de taal van bommengordels is niet de taal van politici, en praten over het doden van Joden is een inbreuk op religie en moraal en zelfs tegenstrijdig aan wat in de politieke documenten van Hamas staat”, schreef hij.

Bij de protesten van afgelopen vrijdag aan de noordelijke grens van Gaza raakten 55 Palestijnen gewond. Meer dan de helft werd verwond door munitie van Israëlische soldaten.

