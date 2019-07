Handelsoorlog VS-China – Chinese economie groeit amper 6,2 procent in tweede kwartaal

De Chinese economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 6,2 procent gestegen. Dat is de traagste groei sinds de regering de cijfers begon te publiceren in 1992. In de eerste drie maanden van het jaar groeide de Chinese economie nog met 6,4 procent, stelt het Chinese statistiekbureau maandag.

Het cijfer ligt nog steeds binnen het doel dat de regering dit jaar heeft gesteld, met een groei van ten minste 6 procent, maar het toont toch aan hoe de op één na grootste economie van de wereld wordt belemmerd door zijn handelsoorlog met de Verenigde Staten. Volgens experts is vooral de trage productiesector verantwoordelijk voor de sputterende economie.

De maandenlange onderhandelingen tussen Washington en Peking om een einde te maken aan de handelsoorlog liepen in mei spaak. De Amerikaanse president Donald Trump voerde heffingen in op 200 miljard aan Chinese goederen. China reageerde door op zijn beurt heffingen op te leggen op 60 miljard aan Amerikaanse goederen.

Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping kwamen eind vorige maand wel tot een akkoord. Zo zullen de VS geen extra heffingen invoeren op 325 miljard aan Chinese importproducten, en een reeks beperkingen aan het adres van de Chinese telecomgigant Huawei opheffen.

bron: Belga