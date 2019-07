Europese satellietnavigatiesysteem Galileo gedeeltelijk verstoord

Het ambitieuze Europese satellietnavigatiesysteem Galileo is in het weekeinde door een “technisch incident”, gerelateerd aan de grondinfrastructuur, uitgevallen. Dit heeft de uitbater, de GSA in Praag, op zijn website meegedeeld. Galileo is het Europese antwoord op het Amerikaanse gps, maar preciezer en in wezen civiel. Er zijn ook het Russische Glonass en het Chinese Beidou als satellietnavigatiesysteem. De Europese Unie (EU) financiert de uitbouw van Galileo, het Europese ruimtevaartbureau ESA zorgt voor de implementatie.

Sinds december 2016 verzorgt Galileo, in combinatie met andere satellietnavigatiesystemen, “initiële diensten”. Dit laat toe technische problemen op het spoor te komen vooraleer helemaal operationeel te worden.







Tijdens het weekeinde is er een niet nader genoemd technisch probleem in verband met de grondinfrastructuur opgedoken waardoor die initiële dienstverlening is verstoord. De reddingsdienst SAR, om mensen in nood op bijvoorbeeld zee of in de de bergen te lokaliseren en helpen, werkt wel nog.

Experten zijn aan de slag om het systeem “zo snel mogelijk” weer aan de praat te krijgen. Meteen is een onderzoekscommissie aangesteld die de oorzaak van de panne moet uitvlooien en aanbevelingen moet formuleren voor hoe het verder moet. De GSA zegt gebruikers op de hoogte te houden, ook omtrent het tijdstip waarop het initiële Galileo herneemt.

Volledige dienstverlening zal mogelijk zijn van zodra er 30 satellieten in de ruimte zijn, nu zijn er reeds 26 die rond onze planeet draaien. De vier resterende kunstmanen vertrekken eind volgend jaar.

Galileo had eigenlijk al in 2008 volledig operationeel moeten zijn. Maar de kosten zijn de pan uitgerezen. In 1999 plande de EU 2,2 tot 2,9 miljard euro voor de uitbouw van het systeem in. In de begroting tot 2020 is 7,2 miljard voor de uitbouw en 3 miljard voor de uitbating voorzien.

bron: Belga