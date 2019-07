Vroegere Bengalese dictator Ershad overleden

De vroegere Bengalese militaire dictator Hoessein Mohammed Ershad is zondag op 89-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de hoofdstad Dhaka overleden, aldus functionarissen van het ziekenhuis en zijn partijleiders. Legerleider Ershad nam op 24 maart 1981 de macht over bij een militaire coup waarbij zonder bloedvergieten de toenmalige president Abdoes Sattar het veld diende te ruimen. Hij leidde Bangladesh met ijzeren hand tot 1990. Tengevolge van massaal protest werd hij in 1990 afgezet en naar de gevangenis gestuurd.

Hij bleef actief op het roerige politieke toneel van het Aziatische land. Tot hij zijn laatste adem uitblies was hij als voorzitter van de Jatiya Partij leider van de oppositie in het huidige parlement.

De jongste tijd leed Ershad aan een waaier van ouderdomskwalen. Op 26 juni belandde hij in een ziekenhuis. Hij bleek aan een longinfectie en nierfalen te lijden.

bron:Â Belga