TW Classic – Slotfestival in Werchter lokt 55.000 bezoekers

TW Classic in Werchter heeft zondag 55.000 festivalgangers ontvangen. Dat meldt Nele Bigaré van het organiserende Live Nation. Dat brengt het totale aantal bezoekers van de drie muzikale evenementen in het Festivalpark in Werchter dit zomerseizoen op 452.000. De opkomst voor TW Classic overtrof ruimschoots die van vorig jaar, toen afgeklokt werd op 40.000 festivalgangers.

Het openingsfestival Werchter Boutique lokte op 8 juni 45.000 bezoekers naar het Festivalpark in Rotselaar. De hoofdbrok was natuurlijk weggelegd voor Rock Werchter van 27 tot 30 juni. De vier dagen waren telkens goed voor 88.000 muziekfans, of een totaal van 352.000.

Werchter sluit het zomerseizoen af met 452.000 betalende toeschouwers. Vorig jaar stond de teller op 515.000, maar toen waren er vier evenementen. Voor de Britse popster Ed Sheeran kwamen in 2018 tussendoor nog eens 66.000 fans opdagen.

bron: Belga