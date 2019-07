TW Classic – Anouk probeert mak publiek onder stoom te brengen

Op TW Classic heeft Anouk zondag geprobeerd om een vooralsnog mak publiek onder stoom te brengen. Met wisselend succes. Met “Nobody’s wife” kreeg de Nederlandse zangeres de festivalweide in Werchter uiteindelijk toch op haar hand. Anouk opende met “Girl” op een manier die we van haar gewoon zijn: zeer energiek. Het publiek volgde haar maar met mondjesmaat in de twaalf volgende nummers. De Nederlandse zangeres liet “Michel” en “Lost” los op de festivalweide maar ook die songs leverden niet het verhoopte animo op. Met “Nobody’s wife”, het voorlaatste nummer, was het dan toch eindelijk raak. De tweede single van Anouk uit haar debuutalbum “Together Alone” is alweer 22 jaar oud. Afsluiter was “Good God” uit 2007, ook al een beeje uit de oude doos. In tegenstelling tot de verwachtingen greep Anouk niet naar een van haar recente Nederlandstalige nummers.

Vóór Anouk had Skunk Anansie voor de zesde keer het podium van Werchter betreden. De laatste doortocht dateerde van 2016. De Britse rockband viert in 2019 de 25ste verjaardag. Op frontvrouw Skin zit nog lang geen sleet. Ze zong “Weak” zoals in de begindagen. De energie spatte er af bij hits als “Intellectualise my blackness” en “Charlie big potato”.

bron: Belga