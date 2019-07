Meerderheid zonder N-VA “niet houdbaar en niet werkbaar”, zegt De Crem

Een federale regeringscoalitie zonder N-VA is volgens Pieter De Crem (CD&V) geen optie. “Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en zeker niet wensbaar, om van een dergelijke coalitie deel uit te maken”, zei de minister van Binnenlandse Zaken op VTM Nieuws. De Crem ziet op dit moment in de regeringsvorming dat “een paars motorblok, een socialistisch-liberaal motorblok, wordt gemaakt met eigenlijk een groene stuurtang”. “En dat is iets dat kan leiden tot een meerderheid in het parlement. Maar daar is CD&V niet in vertegenwoordigd”, stelde De Crem resoluut.

Dat de andere partijen CD&V in een dergelijke coalitie proberen te betrekken, noemt de politicus “maar al te gemakkelijk”. “Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en zeker niet wensbaar, om van een dergelijke coalitie deel uit te maken”, zei hij. “Dan zouden we niet alleen de grootste Vlaamse partij in de oppositie hebben, maar ook de tweede grootste (Vlaams Belang, red.).”







Volgens De Crem zijn met name “de uitdagingen op het vlak van het socio-economische te groot” voor een federale coalitie zonder Vlaamse meerderheid. “Ik denk bijvoorbeeld op het vlak van de brexit, maar ook op het vlak van de staatshervorming.” Hij wijst onder meer op de plannen van PS-voorzitter Elio Di Rupo om zijn eigen financieringswet in het voordeel van Wallonië aan te passen. “Dat wil zeggen: waakzaamheid geboden voor Vlaanderen.”

bron: Belga