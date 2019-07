Lange wachtrijen voor Eurostar in Brussel-Zuid

In Brussel-Zuid zijn er al de hele ochtend en middag lange wachtrijen voor de Eurostar. De eerste treinen vertrokken zondag met urenlange vertragingen. Reden is uitgelopen onderhoudswerk aan twee treinen, zegt een woordvoerster van de operator van hogesnelheidstreinen. Op Twitter delen misnoegde reizigers foto’s van de lange wachtrijen in het station. Door de uitgelopen onderhoudswerken hadden de eerste twee treinen “grote vertragingen”, aldus de woordvoerster van Eurostar, Stefanie Van Mierlo. Zo kon de voor 8.52 uur geplande trein pas rond 13 uur vertrekken. Momenteel rijden de Eurostars van Brussel naar Londen nog steeds met meer dan een uur vertraging.

Volgens Van Mierlo beginnen de problemen zich op dit moment op de lossen. De Eurostar van 14.52 uur van Brussel naar Londen, het vierde vertrek van de dag, zou met een uur vertraging vertrekken. De volgende Eurostar, om 16.56 uur, zou volgens schema rijden.







Door de treinproblemen in Brussel zijn ook gevolgvertragingen bij Eurostar mogelijk in andere stations. “Maar die proberen we te beperken”, zegt Van Mierlo.

bron: Belga