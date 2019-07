Indonesië door zware aardbeving getroffen

In het zuiden van Indonesië heeft zich vandaag een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS) gemeld. De aarde beefde om 11.10 uur Belgische tijd. De magnitude bedroeg volgens de eerste gegevens 7,3. Het epicentrum bevond zich op 102 km ten noord-noordoosten van Laiwui op Halmahera, het grootste eiland van de Molukken-archipel, op tien km diepte. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of slachtoffers. Een tsunami-alarm is niet afgekondigd.

Wat later, om 12.26 uur Belgische tijd, deed zich op hetzelfde eiland een nieuwe beving voor. Die had volgens het USGS een magnitude 5,7. Het epicentrum bevond zich op 97 km ten noorden van Laiwui, eveneens op tien km diepte.







bron: Belga