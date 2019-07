Egypte stelt ‘knikpiramide’ voor het eerst sinds 1965 weer open voor publiek

Egypte heeft twee piramides voor het eerst sinds 1965 weer opengesteld voor bezoekers, waaronder ook de beroemde knikpiramide van farao Snofroe. De twee grafmonumenten zijn meer dan 4.500 jaar oud en zijn pas gerenoveerd. Het gaat om de knikpiramide van farao Snofroe en een kleinere bijhorende piramide in Dasjoer, een archeologische vindplaats op 25 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro. De knikpiramide is 101 meter hoog en is een uniek voorbeeld van de vroege Egyptische piramidebouw. Het bouwwerk is neergezet in opdracht van farao Snofroe, de eerste heerster in de Egyptische vierde dynastie.

De knikpiramide van Snofroe dankt zijn naam aan zijn bijzondere vorm. De eerste 50 meter is de hellingsgraad 54 graden, daarna wordt de hellingsgraad kleiner. Volgens archeologen was het wellicht de bedoeling een gewone piramidevorm neer te zetten, maar ontstonden gaandeweg scheuren in het bouwwerk waardoor de helling minder steil moest.







Het bouwwerk werd in 1965 gesloten voor het publiek voor restauratie, en is vanaf vandaag weer open. Bezoekers kunnen afdalen in een 79 meter lange smalle tunnel om de grafkamers te bezoeken. Toeristen kunnen ook de bijhorende kleinere piramide bezoeken. Dat 18-meter hoge grafmonument is mogelijk gebouwd voor Snofroe’s vrouw Hetepheres, en is voor het eerst sinds de ontdekking in 1956 te bezoeken.

Dasjoer en de knikpiramide moeten het toerisme in Egypte een boost geven. De sector is de belangrijkste bron van inkomsten in het land, maar heeft het al sinds de Arabische lente en de gewelddadige protesten tegen dictator Hosni Moebarak in 2011 moeilijk.

bron: Belga