Dodelijk ongeval Neeroeteren: twintiger om het leven gekomen

Bij het zware verkeersongeval zondagnamiddag in Neeroeteren (Maaseik) is een twintiger uit Neeroeteren om het leven gekomen. Door de aanrijding was de N757, de verbindingsweg tussen Neeroeteren en Kinrooi, een tijdlang in beide richtingen versperd. Rond 16.15 uur knalde de jonge man met zijn wagen om een onbekende reden tegen een boom.

Na de klap tegen de boom vloog het voertuig in de gracht. De brandweerpost Maaseik kwam ter plaatse om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Het slachtoffer van ongeveer 23 jaar oud woonde in Neeroeteren zelf. De klap tegen de boom moet enorm zijn geweest, want het voertuig brak in twee stukken.

bron: Belga